Курорт «Мамисон» в Северной Осетии принял 60 тысяч туристов
Власти Северной Осетии отчитались о подготовке горного курорта «Мамисон» к зимнему сезону и ходе реализации так называемых прорывных проектов республики. С начала 2025 года курорт принял около 60 тыс. туристов; частные инвесторы вложили в него почти 7 млрд рублей.
Как отметили в правительстве республики, инфраструктура развивается совместно с корпорацией «Кавказ.РФ»: строятся новые гостиницы, рестораны и другие объекты для отдыхающих. К началу горнолыжного сезона на «Мамисоне» планируют подготовить около 700 мест размещения.
Отдельным блоком прошло совещание по реализации прорывных проектов Северной Осетии. С 2021 года общий объем инвестиций в них составил 67,8 млрд рублей, из которых более 50 млрд — внебюджетные средства. Создано почти 2,5 тыс. рабочих мест. По этим показателям, как заявили в республиканском правительстве, регион значительно опережает плановые ориентиры.