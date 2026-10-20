Курорт «Мамисон» в Северной Осетии принял 60 тысяч туристов

Отдельным блоком прошло совещание по реализации прорывных проектов Северной Осетии. С 2021 года общий объем инвестиций в них составил 67,8 млрд рублей, из которых более 50 млрд — внебюджетные средства. Создано почти 2,5 тыс. рабочих мест. По этим показателям, как заявили в республиканском правительстве, регион значительно опережает плановые ориентиры.