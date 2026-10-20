Сочи перейдет на единый годовой контракт по вывозу отходов с 2027 года
Глава Сочи Андрей Прошунин принял участие в совещании по реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края. Основной темой стала реализация «мусорной» реформы в российских регионах.
В Сочи дорабатывается и уточняется комплексный план стабилизации санитарной обстановки до 2030 года. Документ предусматривает изменения в организации системы обращения с отходами: с 2027 года город планирует отказаться от действующего принципа работы по внутригородским районам и перейти к единому годовому контракту. Это позволит централизовать управление логистикой и выстроить единую систему контроля за вывозом отходов с учетом фактической нагрузки.
«В адресном реестре города числится порядка 1,4 тыс. мест накопления отходов, где установлено почти 6 тыс. контейнеров. В рамках дальнейшей модернизации их количество планируется увеличить более чем на 45%. За порядком на них уже сейчас следят сформированные круглосуточные рабочие группы. Благодарю федеральное и краевое руководство за принципиальную позицию и контроль за этой работой. Для Сочи недопустима ситуация, когда отходы не вывозятся своевременно»,— заявил Андрей Прошунин.