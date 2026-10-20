Минтранс Ульяновской области продолжает закупать новые автобусы
Министерство транспорта Ульяновской области собирается приобрести пять автобусов большого класса. Информация размещена на портале госзакупок.
Электронный аукцион объявили 15 октября. Максимальная стоимость закупки составляет 85,589 млн руб. Поставщика планируют определить 27 октября.
Ранее ведомство закупало 10 автобусов «СимАЗ» по 14,4 млн руб. за каждую машину. В настоящее время ведется поставка еще трех таких автобусов производства ульяновского предприятия.
Новые пять автобусов синего цвета должны работать на газе. В салоне предусмотрено от 25 до 29 посадочных мест, всего машина должна вместить более 70 человек.