Ставропольские садоводы попросили Оксану Лут ограничить импорт саженцев и яблок

У садоводов есть аргумент в пользу сезонного регулирования яблочного импорта: внутреннее производство растет. По данным Минсельхоза, в организованном секторе в 2025 году собрали около 2 млн тонн яблок против 1,8 млн годом ранее; на 2026 год ведомство прогнозирует почти 2,1 млн тонн. Самообеспеченность яблоками достигла 85,5%, цель на 2028 год — 100%. За пять лет сбор в организованном секторе увеличился в 1,7 раза.