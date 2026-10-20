Ставропольские садоводы попросили Оксану Лут ограничить импорт саженцев и яблок
Отраслевые объединения Ставрополья, Кубани, Крыма и Дагестана попросили министра сельского хозяйства Оксану Лут пересмотреть правила ввоза плодовых саженцев и продукции. В обращении они предлагают ограничить импорт однолетних и двухлетних саженцев, оставив исключения для исходного материала — подвоев и привоев, а поставки яблок регулировать по сезону. Текст обращения и файл с его копией Союз «Садоводы Кубани» разместил в своем Telegram-канале.
Авторы письма объясняют инициативу ростом российских питомников и садов, созданных при поддержке государства и частных инвесторов. По их мнению, избыточный импорт саженцев недозагружает отечественные мощности, а яблоки из-за рубежа усиливают ценовое давление на российский урожай в сезон сбора. Производители также указывают на нехватку современных хранилищ: импортные поставщики, способные дольше хранить урожай, могут выходить на рынок в удобное для них время.
Спор вокруг посадочного материала продолжается не первый год. В марте 2025 года председатель ставропольской ассоциации Айдын Ширинов сообщил «Интерфаксу», что президент РФ поддержал предложение временно запретить импорт однолетних и двухлетних плодовых саженцев и поручил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву проработать инициативу. Тогда ассоциация заявляла, что отечественные питомники обеспечивают 80% рынка, а производство посадочного материала на Ставрополье выросло с 500 тыс. штук в 2014 году до 3 млн в 2024-м.
У садоводов есть аргумент в пользу сезонного регулирования яблочного импорта: внутреннее производство растет. По данным Минсельхоза, в организованном секторе в 2025 году собрали около 2 млн тонн яблок против 1,8 млн годом ранее; на 2026 год ведомство прогнозирует почти 2,1 млн тонн. Самообеспеченность яблоками достигла 85,5%, цель на 2028 год — 100%. За пять лет сбор в организованном секторе увеличился в 1,7 раза.
Более широкий показатель Росстата, который включает разные категории хозяйств и семечковые культуры в целом, показывает за 2025 год сбор 3,36 млн тонн — на 19,2% больше, чем годом ранее. На этом фоне руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт в апреле 2026 года заявил, что импорт яблок и груш стоит постепенно урегулировать. Одновременно он отметил, что некоторые виды ягод выгоднее ввозить.
Летом 2026 года садоводы уже направляли обращение и получили ответ департамента Минсельхоза, который опубликовали в своих соцсетях. Садоводы предлагают сделать ограничения временными и адресными: сдерживать поставки во время массового поступления отечественного урожая, но сохранять импорт при нехватке российской продукции. Теперь отрасли предстоит убедить Минсельхоз, что такой механизм можно применить без ущерба для снабжения рынка и конкуренции между поставщиками.