В Оренбуржье отопительный сезон стартовал во всех 42 районах, готовность сферы ЖКХ составляет 99,4%

«В этом году на программы, связанные с выращиванием молодняка, предусмотрено порядка 62 млн руб. региональной поддержки. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. А это значит, что мы планомерно движемся к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по увеличению к 2030 году объемов производства сельскохозяйственной продукции на 25%», — отмечает Евгений Солнцев.