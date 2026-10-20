В Оренбуржье отопительный сезон стартовал во всех 42 районах, готовность сферы ЖКХ составляет 99,4%
На еженедельном заседании правительства Оренбуржья озвучили, что отопительный сезон стартовал во всех 42 районах. Готовность всей сферы ЖКХ на сегодня составляет 99,4%, это выше, чем годом ранее на эту же дату. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Кроме этого, на заседании рассмотрели ряд вопросов по развитию агропромышленного комплекса, в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат хозяйствам.
«В этом году на программы, связанные с выращиванием молодняка, предусмотрено порядка 62 млн руб. региональной поддержки. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. А это значит, что мы планомерно движемся к выполнению поручения президента РФ Владимира Путина по увеличению к 2030 году объемов производства сельскохозяйственной продукции на 25%», — отмечает Евгений Солнцев.
По словам главы региона, работы по ликвидации летней ЧС, связанной с ливневыми дождями, завершаются. На завершающей стадии выплаты компенсаций жителям Бугуруслана и Бугурусланского района. Из 430 поданных заявок, выплаты на капитальный ремонт получили 377 человек. Кроме того, 38 собственников, чьи дома признаны утраченными, получили свидетельства на приобретение нового жилья.