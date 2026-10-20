В Ставрополе осудят адвоката, похитившего 37 млн рублей у подзащитного
Прокуратура Ставропольского края завершило подготовку материалов и передало в инстанцию обвинительное заключение по делу о масштабной афере. Фигурантом проходит 45-летний житель краевого центра, осуществлявший адвокатскую практику, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Согласно материалам расследования, на протяжении более чем шести лет — с середины 2016-го по конец 2022 года — юрист систематически выманивал у своего клиента, являвшегося фигурантом нескольких уголовных дел, денежные средства. Эти суммы значительно превышали гонорар, оговоренный официальным договором.
По версии следствия, злоумышленник убеждал подзащитного, что полученные деньги необходимы для передачи неофициального вознаграждения представителям судейского корпуса и следственных органов. Якобы за это они должны были смягчить квалификацию деяний, исключить новые эпизоды противоправной деятельности, избрать меру пресечения без содержания под стражей и добиться назначения более мягкого приговора.
Однако обвиняемый не имел намерений исполнять обещанное. Следствие полагает, что никаких договоренностей с должностными лицами у него не было, а все полученные активы мужчина присвоил. В результате его клиенту был нанесен финансовый урон в размере 37 млн руб.
Кроме того, установлен еще один эпизод противоправной деятельности, относящийся к 2017 году. Тогда юрист взял у того же предпринимателя взаймы 2 миллиона рублей, не планируя возвращать долг. Чтобы скрыть преступление, он изготовил фиктивный документ о передаче долга третьему лицу. Небольшую часть средств он засчитал в качестве оплаты своих услуг, а 1,8 миллиона рублей таким образом похитил.
Действия фигуранта квалифицированы следствием по части 4 статьи 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере. Материалы направлены в суд для детального рассмотрения обстоятельств дела и вынесения решения.