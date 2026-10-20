В Ставрополе осудят адвоката, похитившего 37 млн рублей у подзащитного

Кроме того, установлен еще один эпизод противоправной деятельности, относящийся к 2017 году. Тогда юрист взял у того же предпринимателя взаймы 2 миллиона рублей, не планируя возвращать долг. Чтобы скрыть преступление, он изготовил фиктивный документ о передаче долга третьему лицу. Небольшую часть средств он засчитал в качестве оплаты своих услуг, а 1,8 миллиона рублей таким образом похитил.