Суд взыскал 212 млн рублей с бенефициара обанкротившегося логистического оператора в КБР

Требования в отношении В.Н. Шхагапсоева и Х.А. Казиева были отклонены. Суд апелляционной инстанции ранее установил, что данные лица не имели доступа к финансово-хозяйственной документации, которая хранилась в объединенной бухгалтерии агроконцерна, фактическим центром которого управлял Утижев. Часть документов была утрачена в результате залития помещений, часть — изъята правоохранительными органами. Суды пришли к выводу, что привлечение к ответственности номинальных руководителей при доказанном наличии фактического бенефициара противоречит принципам справедливости и целям законодательства о банкротстве.