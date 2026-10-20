Суд взыскал 212 млн рублей с бенефициара обанкротившегося логистического оператора в КБР
Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении к субсидиарной ответственности фактического бенефициара ООО «Юг-Регион» Арсена Зрамуковича Утижева. В рамках дела о банкротстве с контролирующего лица взыскана сумма в размере 212,66 млн руб.
В то же время суд отказал в удовлетворении требований в отношении бывших формальных руководителей компании — Вячеслава Наурбиевича Шхагапсоева и Хасана Ахедовича Казиева. Данное решение закрепляет многолетнюю позицию арбитражных судов округа о разделении ответственности между номинальными директорами и реальными владельцами бизнеса.
Процедура несостоятельности в отношении ООО «Юг-Регион» (основной вид деятельности — деятельность по складированию и хранению, адрес: КБР, Майский район, п. Майский) была инициирована в 2017 году по заявлению АО «Россельхозбанк». Решением от 18.07.2018 должник был признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.
В ходе расследования уголовного дела и рассмотрения банкротного спора судом было установлено, что фактическим бенефициаром, контролирующим лицом и лицом, осуществляющим функции руководителя и собственника, являлся Арсен Утижев. Согласно материалам дела, Утижев в 2014 году полностью контролировал деятельность предприятия, в то время как В.Н. Шхагапсоев и Х.А. Казиев выступали в роли «технических» руководителей и учредителей, не обладая реальными полномочиями.
Конкурсный управляющий Ринат Фирдинатович Гарифуллин в своем заявлении указал на нарушение Утижевым положений статьи 9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Руководитель не обратился в суд с заявлением о банкротстве в установленный законом срок после возникновения признаков неплатежеспособности, а также не обеспечил в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего передачу бухгалтерской и иной документации, печатей и материальных ценностей.
Размер субсидиарной ответственности определен судом на основании пункта 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве. Совокупный размер требований кредиторов, включенных в реестр, составил 220,58 млн руб. В ходе реализации имущества должника в конкурсную массу поступило 3,96 млн руб.
Таким образом, сумма непогашенных обязательств составила 216,62 млн руб. При финальном расчете суд учел постановление Конституционного Суда РФ от 30.10.2023 № 50-п, согласно которому суммы штрафов за налоговые правонарушения не могут быть взысканы с контролирующего лица в составе субсидиарной ответственности. Исключив из суммы взыскания штрафные санкции ФНС в размере 3,52 млн руб. (в тексте определения итоговая сумма к взысканию зафиксирована в размере 212,66 млн руб.), суд определил окончательный размер взыскания.
Важную роль в доказывании вины контролирующего лица сыграло уголовное дело. Приговором Нальчикского городского суда от 15.03.2021 Арсен Утижев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 (мошенничество) и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). Несмотря на длительные апелляционные разбирательства, приговор вступил в законную силу, что позволило суду возобновить производство по заявлению о субсидиарной ответственности в 2023 году и подтвердить факт незаконного вывода активов и контроля над должником.
Требования в отношении В.Н. Шхагапсоева и Х.А. Казиева были отклонены. Суд апелляционной инстанции ранее установил, что данные лица не имели доступа к финансово-хозяйственной документации, которая хранилась в объединенной бухгалтерии агроконцерна, фактическим центром которого управлял Утижев. Часть документов была утрачена в результате залития помещений, часть — изъята правоохранительными органами. Суды пришли к выводу, что привлечение к ответственности номинальных руководителей при доказанном наличии фактического бенефициара противоречит принципам справедливости и целям законодательства о банкротстве.