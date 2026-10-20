Кисловодск вошел в ТОП-5 направлений для новогоднего отдыха
Несмотря на то что до зимних торжеств остается более двух месяцев, путешественники активно резервируют объекты размещения на период с 31 декабря по 10 января, а Кисловодск укрепился в списке самых востребованных направлений для урбанистического туризма, следует из данных исследования сервиса «Авито Путешествия».
Специалисты платформы зафиксировали высокую динамику раннего спроса на посуточную аренду в преддверии новогодних каникул. Согласно полученным данным, путешественники стремятся заранее определиться с планами, выбирая как загородные форматы, так и квартиры в крупных городах.
Кисловодск демонстрирует впечатляющие показатели в сегменте городского отдыха. Этот курортный город Ставрополья вошел в первую пятерку популярных направлений наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Сочи. Финансовый аспект здесь выглядит привлекательно: если за ночь в столичной квартире просят порядка 7 300 руб., то аналогичный вариант в Кисловодске обойдется в 5 400 руб., что делает его самым бюджетным из лидирующей группы.
Аналитики отмечают смещение интереса в сторону загородного сегмента. На дома приходится значительная доля ранних заказов — около 62%. Средний чек за сутки в таком объекте достигает 20 400 рублей, что на 5% превышает прошлогодние значения. При этом наиболее экономными вариантами остаются глэмпинги (12 700 руб.) и дачные постройки (13 200 руб.).
В структуре предпочтений лидируют классические дома и коттеджи. Показательно, что за год существенно возрос запрос на гостевые дома (прибавка 103%) и турбазы (30%). Средняя продолжительность аренды дома составляет трое суток, а типичная компания насчитывает семь человек, из которых трое — дети. В коттеджах обычно размещаются коллективы из восьми постояльцев.
География загородного отдыха охватывает Московскую и Ленинградскую области, а также Карачаево-Черкесию, Челябинскую и Кемеровскую области. Самые доступные расценки зафиксированы в Башкортостане (14 000 руб.), Карелии (15 900 руб.) и КЧР (16 000 руб.). Существенный рост интереса к таким объектам продемонстрировали Брянская область (23%), Кировская область (22%) и Башкортостан (13%).
Что касается квартирного фонда, то средняя стоимость ночи практически не изменилась и составляет 5 700 руб. Чаще бронируют одно- и двухкомнатные апартаменты (36% и 31% соответственно), а также студии (24%). Обычно жилье в городе снимают на четверо суток для семьи из трех человек.
Коммерческий директор сервиса Владислава Сакина обратила внимание на тренд к аутентичности: «Путешественники всё чаще избегают переполненных курортов, отдавая предпочтение городам, где можно спокойно погулять. Открытием сезона становится Вологда — будущая новогодняя столица России. Растет также привлекательность Смоленска с его резиденцией Деда Мороза и Твери, удобно расположенной между столицами. Любителей активного отдыха привлекают Байкальск и Губаха благодаря близости горнолыжных трасс».