Кисловодск вошел в ТОП-5 направлений для новогоднего отдыха

Кисловодск демонстрирует впечатляющие показатели в сегменте городского отдыха. Этот курортный город Ставрополья вошел в первую пятерку популярных направлений наряду с Санкт-Петербургом, Москвой, Казанью и Сочи. Финансовый аспект здесь выглядит привлекательно: если за ночь в столичной квартире просят порядка 7 300 руб., то аналогичный вариант в Кисловодске обойдется в 5 400 руб., что делает его самым бюджетным из лидирующей группы.