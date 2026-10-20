Техдиректор филиала Ставрополькрайводоканала осужден за свалку отходов на горе Бештау
Пятигорский городской суд вынес обвинительный приговор 46-летнему жителю Кисловодска, занимавшему пост технического директора одного из подразделений ресурсоснабжающей организации, а именно филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ и статьей 262 УК РФ, сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.
Следствием и судом было установлено, что в период с июня по сентябрь 2023 года осужденный, используя служебное положение, организовал вывоз производственных отходов пятого класса опасности. По его указанию подчиненный сотрудник транспортировал мусор на особо охраняемую природную территорию — памятник природы краевого значения «Гора Бештау».
Далее, согласно материалам дела, технический директор распорядился задействовать тяжелую технику. Другой работник предприятия, выполняя поручение руководителя, разровнял привезенные отходы экскаватором прямо на заповедном участке.
Экспертиза оценила нанесенный почвенному покрову экологический вред в сумму, превышающую 25 млн руб.
Государственное обвинение по данному делу поддерживала прокуратура города Пятигорска. Суд согласился с позицией надзорного ведомства и назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Помимо основного срока, осужденному запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления.
На момент публикации приговор суда не вступил в законную силу.