Техдиректор филиала Ставрополькрайводоканала осужден за свалку отходов на горе Бештау

Следствием и судом было установлено, что в период с июня по сентябрь 2023 года осужденный, используя служебное положение, организовал вывоз производственных отходов пятого класса опасности. По его указанию подчиненный сотрудник транспортировал мусор на особо охраняемую природную территорию — памятник природы краевого значения «Гора Бештау».