Денис Дроботенко: «В маркетинге большое значение имеет креативная идея»
Бизнес-завтрак Куба Клуба
Куба Клуб провел в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стал директор по маркетингу дивизиона Юг девелопера НЕОМЕТРИЯ Денис Дроботенко. Резидентам и гостям клуба спикер пояснил, как пришел в маркетинг, в чем его ценность, а также рассказал о рынках недвижимости на примере Краснодара и Сочи и объяснил, почему для проекта очень важно название.
Денис Дроботенко родился в Краснодаре. Окончил Академию маркетинга и социально-информационных технологий. По воспоминаниям спикера, изначально он хотел получить экономическую профессию и подать документы на финансы и кредит, однако в итоге выбрал маркетинг.
«Это было совершенно новое на тот момент направление. Мне стало интересно, и я выбрал его. То есть, это было спонтанное решение»,— рассказал Денис Дроботенко.
С тех пор Денис находится в постоянном развитии, и непрерывно получает новые знания. Считает, что любознательность позволяет держать себя в тонусе. Недавно окончил Гарвардскую бизнес-школу и считает это одним из самых больших своих достижений.
Работать маркетологом начал в страховом бизнесе. Затем 1,5 года проработал в компании «Высшая Лига». В начале 2014 года перешел в «Девелопмент-Юг». С тех пор работает маркетологом в девелоперской сфере. Сегодня Денис Дроботенко — директор по маркетингу дивизиона Юг компании НЕОМЕТРИЯ.
«Меня всегда привлекала аналитическая составляющая маркетинга — в ней есть творческая и креативная часть. С одной стороны, маркетинг — это точная наука: формулы и цифры, которые можно подсчитать. С другой стороны, эта наука базируется на иррациональных потребностях людей, принимающих решения под влиянием эмоций. Именно на стыке этих двух противоположностей и формируется уникальная область»,— рассказывает Денис.
Как отметил спикер, недвижимость — одна из тех отраслей, где маркетолог может использовать весь спектр маркетинговых инструментов. У маркетолога как творца ничем не связаны руки, и он имеет возможность выбирать.
Как считает Денис, в маркетинге большое значение имеет креативная идея. Если ты выходишь на рынок с сухим и безвкусным посылом, то ты просто не будешь замечен.
«Сегодня девелоперы, помимо строительства квадратных метров, стремятся думать о среде, которую создают за пределами квартир. Развивается такое понятие как мастер-планирование. Мы называем это сценариями жизни. В этих сценариях мы продумываем благоустройство территории, сервисы, коммерцию, то, как должны выглядеть дома»,— говорит директор по маркетингу НЕОМЕТРИИ.
Рассказывая о рынке недвижимости на Кубани, спикер привел в пример Краснодар и Сочи. В краевой столице жилье приобретают, в основном, местные жители. В последние два года в среднем здесь совершается 1885 сделок в месяц, 86% жилья покупают в ипотеку, 59% сделок — в бюджете от 6 до 9 млн рублей. В Сочи недвижимость покупают, прежде всего, приезжие. В последние два года совершается в среднем 132 сделки в месяц, 67% — на собственные средства, 45% сделок — бюджет более 20 млн руб.
В завершении встречи Денис Дроботенко рассказал о новом проекте НЕОМЕТРИИ в центральной части Краснодара, на улице Тихорецкой —жилых кварталах МЖК на месте бывшего масложиркомбината. В основе проекта лежит идея создания нового городского центра: места, где архитектура, общественные пространства, сервисы и инфраструктура формируют среду для самых разных сценариев жизни. В июле 2026 года компания получила официальное разрешение на строительство первого многоквартирного дома в границах проекта.
«Мы придумали много вариантов хороших, интересных названий. Но когда начали общаться с риелторами, выяснилось, что люди эту территорию знают исключительно как МЖК. Мы решили, что не стоит "изобретать велосипед". Девелоперы зачастую используют стратегию топонимов и в нашем случае это стало частью бренд-стратегии проекта»,— комментирует Денис Дроботенко.
МЖК уже сейчас является раскрученным и известным местом среди горожан, резюмировал Денис Дроботенко.
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