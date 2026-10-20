Денис Дроботенко: «В маркетинге большое значение имеет креативная идея»

Рассказывая о рынке недвижимости на Кубани, спикер привел в пример Краснодар и Сочи. В краевой столице жилье приобретают, в основном, местные жители. В последние два года в среднем здесь совершается 1885 сделок в месяц, 86% жилья покупают в ипотеку, 59% сделок — в бюджете от 6 до 9 млн рублей. В Сочи недвижимость покупают, прежде всего, приезжие. В последние два года совершается в среднем 132 сделки в месяц, 67% — на собственные средства, 45% сделок — бюджет более 20 млн руб.