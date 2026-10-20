«Крайводоканал» заменил первые километры изношенного водовода в Андроповском округе
В Андроповском округе завершился первый этап обновления второй очереди Невинномысско-Курсавского группового водопровода: улучшено водоснабжение почти для трех тысяч жителей посёлков Овражный, Верхний Янкуль и Новый Янкуль. Специалисты Крайводоканала заменили 6,2 км труб из 11,2 км запланированных, после промывки и дезинфекции переключили подачу воды на новую линию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Старые стальные и асбестоцементные трубы, проложенные около 40 лет назад, находились в сильном износе — отсюда и высокая аварийность сети. Особенно остро проблема проявлялась летом, когда из-за полива нагрузка на водопровод возрастала: падал напор и возникали перебои с водой.
Модернизация трубопровода продолжается — предстоит заменить оставшиеся 4,9 км водовода. Обновление объекта ведется поэтапно: за счет средств краевого бюджета и с привлечением федеральных ресурсов.