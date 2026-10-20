«Крайводоканал» заменил первые километры изношенного водовода в Андроповском округе

Старые стальные и асбестоцементные трубы, проложенные около 40 лет назад, находились в сильном износе — отсюда и высокая аварийность сети. Особенно остро проблема проявлялась летом, когда из-за полива нагрузка на водопровод возрастала: падал напор и возникали перебои с водой.