Житель Ставрополя лишился 530 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль
В полицию Ставрополя обратился 43-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Как рассказали в региональном ведомстве, в интернете мужчине попалось объявление о продаже автомобиля из Европы. Он связался с «менеджером» компании, занимающейся якобы поставкой машин из-за рубежа.
В переписке в мессенджере лжесотрудник сообщил, что для покупки выбранного автомобиля необходимо внести залог, и прислал реквизиты для онлайн-оплаты. Ставрополец перевёл деньги двумя транзакциями, после чего псевдоменеджер перестал выходить на связь. Общая сумма ущерба превысила 530 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.