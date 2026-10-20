Житель Ставрополя лишился 530 тысяч рублей, пытаясь купить автомобиль

В полицию Ставрополя обратился 43-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Как рассказали в региональном ведомстве, в интернете мужчине попалось объявление о продаже автомобиля из Европы. Он связался с «менеджером» компании, занимающейся якобы поставкой машин из-за рубежа.