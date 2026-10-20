В Самарской губернской думе обновили составы комитетов

Ряд парламентариев сменили профильные направления работы. Так, Сергей Гринько перешел из комитета по аграрным вопросам в комитет по экономической и промышленной политике. Михаил Матвеев и Александр Степанов покинули комитет по социальной политике и вошли в состав комитета по экологии. В свою очередь, Михаил Усов вышел из комитета по экологии и стал членом комитета по местному самоуправлению.