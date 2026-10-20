В Самарской губернской думе обновили составы комитетов
Кадровые изменения связаны с переходом депутатов на новые должности и досрочным прекращением полномочий ряда парламентариев
На внеочередном заседании Самарской губернской думы 20 октября 2026 года утвердили изменения в составах профильных комитетов. Перестановки обусловлены досрочным сложением полномочий двумя депутатами — Владимиром Кошелевым, который перешел в Совет Федерации, и Денисом Радченко.
В связи с прекращением депутатских полномочий Кошелева исключили из комитетов по строительству и экономической политике, Радченко — из комитетов по строительству и экологии.
Ряд парламентариев сменили профильные направления работы. Так, Сергей Гринько перешел из комитета по аграрным вопросам в комитет по экономической и промышленной политике. Михаил Матвеев и Александр Степанов покинули комитет по социальной политике и вошли в состав комитета по экологии. В свою очередь, Михаил Усов вышел из комитета по экологии и стал членом комитета по местному самоуправлению.
Новым участником думской работы стал Михаил Солынин — он вошел в составы комитетов по строительству и экономической политике.
Произошли изменения и на уровне руководства комитетов. Артем Шепелев, ранее занимавший пост заместителя председателя комитета по экономической политике, теперь исполняет обязанности зампреда комитета по местному самоуправлению. Должность заместителя председателя комитета по экологии занял Михаил Белоусов, прежде работавший на аналогичной позиции в комитете по МСУ.