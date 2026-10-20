Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания лодки на Каспии

На место происшествия выехал заместитель Махачкалинского транспортного прокурора — для координации действий сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта; по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.