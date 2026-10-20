Южная транспортная прокуратура проверяет обстоятельства опрокидывания лодки на Каспии
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с маломерным судном в Республике Дагестан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, в акватории Каспийского моря вблизи села Сулак Кировского района Махачкалы опрокинулась моторная лодка, на борту которой находились двое мужчин. Ведутся поисковые работы. Судьба людей не уточняется.
На место происшествия выехал заместитель Махачкалинского транспортного прокурора — для координации действий сотрудников правоохранительных органов и иных ведомств. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности эксплуатации водного транспорта; по итогам будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.