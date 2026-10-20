Руководство тамбовского «Стандартстроя» осудили за неуплату налогов на 30 млн

По информации Rusprofile, ООО «Стандартстрой» было зарегистрировано в Тамбове в августе 2014 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с июня 2026 года назначен Сергей Колмыков, он же выступает единственным учредителем компании. До лета этого года собственником и гендиректором фирмы выступал Евгений Тюлькин.

«Стандартстрой» сейчас проходит процедуру банкротства. В 2025 году выручка организации составила 200,2 млн руб., а убыток — 55,2 млн руб. В отношении фирмы открыто 38 исполнительных производств на 95 млн руб. Компания сейчас выступает ответчиком в пяти арбитражных делах на сумму 75 млн руб. По состоянию на 1 сентября имелись сведения о задолженностях по налогам и штрафах на 77 млн руб.