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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Черноземье

Руководство тамбовского «Стандартстроя» осудили за неуплату налогов на 30 млн

Октябрьский районный суд Тамбова вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего и нынешнего гендиректоров ООО «Стандартстрой» Евгения Тюлькина и Сергея Колмыкова. Их обвинили в неуплате налогов на общую сумму 30,2 млн руб. Суд назначил фигурантам штрафы в размере 450 и 480 тыс. руб., приговор не вступил в законную силу. Об этом 20 октября рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Егор Снетков / Коммерсантъ

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По данным следствия, в период с 2019-го по 2021 год фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, «разработали схему занижения НДС и налога на прибыль с помощью фиктивных бухгалтерских документов». В бумагах отражали не существовавшие в реальности сделки по приобретению строительных материалов и услуг у контрагентов, в том числе подконтрольных одному из подсудимых. Речь в данном случае, по всей видимости, идет о Сергее Колмыкове, который, помимо ООО «Стандартстрой», является учредителем и руководителем ООО «Стройпрогресс» и ООО «Строительная империя "Капитал"».

По информации Rusprofile, ООО «Стандартстрой» было зарегистрировано в Тамбове в августе 2014 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором с июня 2026 года назначен Сергей Колмыков, он же выступает единственным учредителем компании. До лета этого года собственником и гендиректором фирмы выступал Евгений Тюлькин.

«Стандартстрой» сейчас проходит процедуру банкротства. В 2025 году выручка организации составила 200,2 млн руб., а убыток — 55,2 млн руб. В отношении фирмы открыто 38 исполнительных производств на 95 млн руб. Компания сейчас выступает ответчиком в пяти арбитражных делах на сумму 75 млн руб. По состоянию на 1 сентября имелись сведения о задолженностях по налогам и штрафах на 77 млн руб.

Тюлькину и Колмыкову вменили уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц, в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ, до пяти лет лишения свободы).
«За гражданским истцом признано право на удовлетворение иска, вопрос о размере возмещения иска передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства»,— уточнили в пресс-службе тамбовских судов.
В сентябре «Ъ-Черноземье» также сообщал, что прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении учредителя ООО «Автодор-Тамбов» Анатолия Струкова и бывшего генерального директора организации Николая Кузнецова. Фигурантам вменяется уклонение от уплаты НДС на сумму свыше 64 млн руб.
Денис Данилов