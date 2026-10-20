Сотруднику отдела опеки в Дагестане назначили штраф за подлог при покупке дома сироте

Чиновник единолично осмотрел выставленный на продажу частный дом, не привлекая остальных членов межведомственной комиссии, после чего составил официальный акт обследования. В документ он внёс заведомо ложные сведения: будто проверку провела полная комиссия и дом соответствует всем санитарно-техническим нормам. Подпись председателя комиссии он подделал, а остальных членов убедил расписаться, заверив, что с жильём всё в порядке.