Сотруднику отдела опеки в Дагестане назначили штраф за подлог при покупке дома сироте
Ботлихский районный суд Республики Дагестан вынес обвинительный приговор бывшему ведущему специалисту отдела опеки и попечительства одного из муниципальных районов. Его признали виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда региона.
По материалам дела, в 2022 году подсудимому — муниципальному служащему и члену жилищной комиссии — поручили подготовить документы для приобретения жилья детям-сиротам за счёт выделенных бюджетных средств. Желая формально и в кратчайший срок исполнить задание, избежать ответственности за срыв сроков освоения бюджета и показать видимую эффективность своей работы, он решил сфальсифицировать результаты проверки.
Чиновник единолично осмотрел выставленный на продажу частный дом, не привлекая остальных членов межведомственной комиссии, после чего составил официальный акт обследования. В документ он внёс заведомо ложные сведения: будто проверку провела полная комиссия и дом соответствует всем санитарно-техническим нормам. Подпись председателя комиссии он подделал, а остальных членов убедил расписаться, заверив, что с жильём всё в порядке.
На основании подложного акта администрация района заключила муниципальный контракт и приобрела дом для передачи сироте по договору найма. Последующие экспертизы показали: здание имеет физический износ более 65%, требованиям СанПиН не соответствует и непригодно для проживания. В результате существенно нарушены гарантированные законом права гражданина на получение благоустроенного жилья, а также подорван авторитет органов местного самоуправления.
В суде подсудимый вину не признал: по его словам, он действовал по подсказке коллег, не имеет специальных знаний для оценки недвижимости и полагал, что дом пригоден для жизни. Суд расценил эти доводы как избранный способ защиты — показания свидетелей и результаты почерковедческих экспертиз подтвердили вину.
При назначении наказания учтены отсутствие судимостей, положительная характеристика, наличие инвалидности и отсутствие отягчающих обстоятельств. Итог — штраф 100 тыс. рублей; лишения права занимать определённые должности суд применять не стал. Приговор не вступил в законную силу.