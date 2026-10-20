Суд взыскал с ростовского предприятия водоснабжения 46 млн рублей за электричество
Арбитражный суд Ростовской области взыскал с ГУП «Управление развития систем водоснабжения» (ГУП РО «УРСВ») 46,4 млн руб. в пользу ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за электроэнергию и пени. Соответствующая информация содержится в картотеке суда.
Суд обязал предприятие выплатить 43,15 млн руб. задолженности за электроэнергию, потребленную в мае 2026 года, и 3,2 млн руб. пеней за период с 19 июня по 6 октября. Кроме того, на сумму долга продолжат начисляться пени до фактического погашения задолженности.
Также с ГУП РО «УРСВ» взыскали 1,4 тыс. руб. почтовых расходов и 659,1 тыс. руб. расходов на уплату госпошлины в пользу энергосбытовой компании. Еще 29,4 тыс. руб. госпошлины предприятие должно перечислить в федеральный бюджет.
Как следует из материалов дела, «ТНС энерго Ростов-на-Дону» поставляло электроэнергию предприятию по нескольким договорам энергоснабжения и купли-продажи электроэнергии, заключенным в разные годы. Поставщик заявил, что выполнил свои обязательства, однако потребитель не оплатил ресурс в установленный срок.
Суд установил, что задолженность подтверждается счетами-фактурами, актами приема-передачи, показаниями приборов учета и другими документами. Претензии энергосбытовой компании предприятие оставило без ответа. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, хотя был надлежащим образом извещен о его проведении.
Суд удовлетворил требования в полном объеме, признав расчет пеней обоснованным. Ответчик не заявлял ходатайства об уменьшении неустойки.
ГУП РО «Управление развития систем водоснабжения» обеспечивает работу объектов водоснабжения и водоотведения в Ростовской области.