Суд взыскал с ростовского предприятия водоснабжения 46 млн рублей за электричество

Суд обязал предприятие выплатить 43,15 млн руб. задолженности за электроэнергию, потребленную в мае 2026 года, и 3,2 млн руб. пеней за период с 19 июня по 6 октября. Кроме того, на сумму долга продолжат начисляться пени до фактического погашения задолженности.