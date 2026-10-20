На «Роза Хутор» в новогодние каникулы будет ходить туристский поезд «Лыжная стрела»
В период высокого зимнего спроса туристский поезд «Лыжная стрела» свяжет горный курорт с крупнейшими городами юга России — Краснодаром и Ростовом-на-Дону. Вместимость одного состава — более 700 пассажиров.
Зимой всесезонный курорт «Роза Хутор» становится одним из самых популярных направлений горнолыжного отдыха, принимая более полумиллиона горнолыжников и сноубордистов. В новогодние каникулы добраться до флагманского курорта из Краснодара и Ростова-на-Дону можно будет на специальном туристском поезде «Лыжная стрела».
Туристский поезд № 930/929 «Лыжная стрела» будет отправляться из Ростова-на-Дону 27, 29, 30 декабря, и ежедневно с 1 по 9 января 2027 года. Обратные рейсы с «Роза Хутор» запланированы на 28 и 30 декабря, а также ежедневно с 1 по 10 января. Он сделает остановки в Краснодаре, Горячем Ключе, Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте, Адлере.
Одна из особенностей «Лыжной стрелы» — возможность бесплатно провозить горнолыжное снаряжение. С собой можно взять сноуборд или одну пару лыж.
«Роза Хутор» — один из крупнейших всесезонный горный курорт России, обладатель множества отраслевых наград, неоднократно признанный лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Круглогодично он предлагает гостям развитую туристскую инфраструктуру, а зимой предоставляет одну из самых крупных зон катания в стране с трассами всех уровней сложности. В этом году курорт планирует открыть сезон катания 18 декабря — однако точная дата традиционно будет зависеть от фактических погодных условий и количества выпавшего снега.
«Лыжная стрела» — специальный сезонный проект туристских поездов ОАО «РЖД», доставляющих туристов к крупнейшим горнолыжным курортам. Билеты на поезд «Лыжная стрела» можно приобрести на официальном сайте РЖД, в приложении «РЖД Пассажирам», железнодорожных кассах.
https://rosakhutor.ru/
ООО «Санаторий «Роза Хутор»,
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО,
УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+
ООО «Санаторий «Роза Хутор»,
123458, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СТРОГИНО,
УЛ МАРШАЛА ПРОШЛЯКОВА, Д. 30, ПОМЕЩ. 1/3/1Реклама. 6+