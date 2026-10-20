Отопительный сезон в Таганроге: к подаче тепла готовы почти все 1082 дома
В Таганроге завершается подготовка к отопительному сезону. К подаче тепла готовы практически все многоквартирные дома с центральным отоплением — за редким исключением, к которому уже подключился суд, сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Комиссия при участии специалистов Ростехнадзора проверила городские теплоснабжающие предприятия. По итогам повторных проверок паспорта и акты готовности уже получили четыре организации: ФГАУ ВО «ЮФУ», АО ТЭПТС «Теплоэнерго», МУП «Управление „Водоканал“» и ООО «Приазовский ТеплоЦентр». Оставшиеся пять — МУП «Городское хозяйство», ТСЖ «Каштан», РГЭУ «РИНХ», АО «Завод Прибой» и ТАНТК им. Г. М. Бериева — устранили ранее выявленные замечания; по ним сейчас идёт повторная проверка.
Управляющие компании за лето провели осмотры домов, промывку и опрессовку внутридомовых сетей, а также их ремонт. Из 1082 многоквартирных домов с центральным отоплением к подаче тепла готовы практически все. Исключение — дом №52-Б на Петровской улице: собственники препятствуют доступу специалистов УК к узлу теплосети в подвале. Управляющая организация обратилась в суд с иском о принудительном предоставлении доступа — вопрос намерены решать в правовом поле.
Отдельная проблема — 30 домов на непосредственном управлении, где собственники не провели обязательную по закону подготовку внутридомовых сетей. Чтобы не оставить жильцов без тепла, по обращению УЖКХ к работам подключились социально ответственные управляющие компании города, выполнившие необходимые мероприятия.