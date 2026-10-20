Отопительный сезон в Таганроге: к подаче тепла готовы почти все 1082 дома

Управляющие компании за лето провели осмотры домов, промывку и опрессовку внутридомовых сетей, а также их ремонт. Из 1082 многоквартирных домов с центральным отоплением к подаче тепла готовы практически все. Исключение — дом №52-Б на Петровской улице: собственники препятствуют доступу специалистов УК к узлу теплосети в подвале. Управляющая организация обратилась в суд с иском о принудительном предоставлении доступа — вопрос намерены решать в правовом поле.