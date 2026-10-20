На Дону предложили упростить условия работы резидентов трех моногородов
Министерство экономического развития Ростовской области предложило сократить административную нагрузку на бизнес, работающий на территориях опережающего развития (ТОР) в Гуково, Донецке и Зверево. Ведомство выявило необоснованные затруднения в действующем порядке работы с резидентами и рекомендовало отказаться от обязательного ежемесячного предоставления отчетности, разрешить электронную подачу документов и отменить требования об их обязательном прошивании и опечатывании. Соответствующие предложения содержатся в проекте заключения по результатам экспертизы постановления правительства региона, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В частности, региональное министерство считает избыточной обязанность резидентов ежемесячно сообщать об объеме капитальных вложений и количестве созданных постоянных рабочих мест. По оценке ведомства, при отсутствии изменений такая отчетность дублирует ранее представленные сведения и создает дополнительную нагрузку на предприятия. Вместо нее предлагается ввести квартальную отчетность, сохранив ежегодное предоставление документов и обязанность резидентов оперативно отвечать на запросы властей.
Еще одна рекомендация касается документооборота. Сейчас заявители должны представлять документы одновременно на бумажном и электронном носителях, а бумажные комплекты — прошивать, нумеровать и опечатывать. Минэкономразвития предлагает разрешить компаниям самостоятельно выбирать между бумажной и электронной подачей, при условии определения требований к электронной подписи, формату документов и подтверждению их получения. При этом предлагается сохранить нумерацию листов и подписанный перечень документов.
Ведомство также считает необходимым исключить повторное представление документов, которые не изменились и остаются актуальными, в том числе при корректировке соглашений с резидентами. Кроме того, предлагается разрешить хозяйственным обществам, работающим без печати на законных основаниях, заверять документы без нее, утвердить рекомендуемую форму заявления об изменении соглашения и установить предельный срок рассмотрения материалов наблюдательным советом.
Отдельный блок рекомендаций связан с актуализацией нормативной базы и устранением противоречий в действующем порядке. В частности, региональному правительству предлагается привести ссылки на федеральное законодательство в соответствие с действующими редакциями, уточнить перечень обязательных документов для заявителей и исключить положения о специальных двухлетних отчетных периодах, сроки которых для соответствующей категории резидентов завершились в конце 2023 года.