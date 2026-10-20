На Дону предложили упростить условия работы резидентов трех моногородов

Ведомство также считает необходимым исключить повторное представление документов, которые не изменились и остаются актуальными, в том числе при корректировке соглашений с резидентами. Кроме того, предлагается разрешить хозяйственным обществам, работающим без печати на законных основаниях, заверять документы без нее, утвердить рекомендуемую форму заявления об изменении соглашения и установить предельный срок рассмотрения материалов наблюдательным советом.