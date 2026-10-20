На «Роза Хутор» в новогодние каникулы будет ходить туристский поезд «Лыжная стрела»

«Роза Хутор» — один из крупнейших всесезонный горный курорт России, обладатель множества отраслевых наград, неоднократно признанный лучшим горнолыжным курортом страны по версии национальной премии SKI BUSINESS AWARDS. Круглогодично он предлагает гостям развитую туристскую инфраструктуру, а зимой предоставляет одну из самых крупных зон катания в стране с трассами всех уровней сложности. В этом году курорт планирует открыть сезон катания 18 декабря — однако точная дата традиционно будет зависеть от фактических погодных условий и количества выпавшего снега.