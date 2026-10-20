Магомед Дибиров назначен врио руководителя администрации главы и правительства Дагестана
Магомед Дибиров назначен временно исполняющим обязанности руководителя администрации главы и правительства Дагестана. Соответствующий указ подписал глава республики Фёдор Щукин, сообщила пресс-служба главы региона.
Дибиров более 17 лет возглавлял Избирательную комиссию Дагестана. Председателем республиканского избиркома он стал в апреле 2009 года, а в декабре 2021 года был переизбран на новый срок. На момент переизбрания ему было 44 года.
В 2021 году Дибиров вошел в состав Избирательной комиссии республики по указу главы Дагестана. В 2026 году под его руководством комиссия организовывала подготовку к выборам депутатов Госдумы, Народного собрания республики и муниципальным избирательным кампаниям.