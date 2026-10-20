Ставрополье вошло в тройку лидеров России по выращиванию овощей
Ставропольский край входит в тройку ведущих регионов России по выращиванию овощей. В пищевой и перерабатывающей промышленности региона сопровождают 26 инвестиционных проектов с общим объемом вложений более 34 млрд руб. Об этом сообщил министр экономического развития Ставропольского края Антон Доронин.
По его словам, за первое полугодие реализованы два проекта общей стоимостью около 500 млн руб. Еще ряд инициатив развивается в региональных индустриальных парках в Изобильненском и Новоалександровском округах, а также в Невинномысске. Они предусматривают выращивание овощей в закрытом грунте, их хранение и переработку. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 46,5 млрд руб., ожидается создание более 3,5 тыс. рабочих мест.
По данным Минсельхоза России, с начала 2026 года производство тепличных овощей в стране увеличилось на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Региональные власти намерены продолжить комплексную поддержку инвесторов в сельском хозяйстве.