Ставрополье вошло в тройку лидеров России по выращиванию овощей

По его словам, за первое полугодие реализованы два проекта общей стоимостью около 500 млн руб. Еще ряд инициатив развивается в региональных индустриальных парках в Изобильненском и Новоалександровском округах, а также в Невинномысске. Они предусматривают выращивание овощей в закрытом грунте, их хранение и переработку. Общий объем инвестиций в эти проекты превышает 46,5 млрд руб., ожидается создание более 3,5 тыс. рабочих мест.