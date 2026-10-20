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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

В Самарской области за два дня произошло четыре ландшафтных пожара

В Самарской области за два дня произошло четыре ландшафтных пожара. Об этом сообщили в минприроды региона.

Влад Некрасов / Коммерсантъ

В воскресенье, 18 октября, возгорание произошло на территории, сопредельной с Безенчукским лесничеством
«Все силы были брошены на тушение огня рядом с хвойниками, однако огонь все же зашел с другой стороны — возле чернолесья. Группировку нарастили за счет сил двух лесопожарных станций: к тушению привлекли 14 человек и 4 единицы техники. Помощь оказала и добровольная пожарная команда из Натальино. Площадь лесного пожара составила 2 гектара, ущерб не нанесен»,— говорится в сообщении.
Вчера, 19 октября, произошли три ландшафтных пожара рядом с Красноярским, Нефтегорским и Кинельским лесничествами. Возгорания ликвидированы, перехода огня в лес не допущено.
Сабрина Самедова