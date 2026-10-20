Медсестра из Оренбурга погибла в жестком ДТП вместе с мужем и сыном

В Оренбургской областной клинической больнице им. В. И. Войнова сообщили о смерти старшей медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 Натальи Леонидовны Ермолаевой. В пресс-службе медучреждения сообщили, что она погибла в тяжелой аварии.