Медсестра из Оренбурга погибла в жестком ДТП вместе с мужем и сыном
Она работала в областной больнице имени Войнова
В Оренбургской областной клинической больнице им. В. И. Войнова сообщили о смерти старшей медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии № 1 Натальи Леонидовны Ермолаевой. В пресс-службе медучреждения сообщили, что она погибла в тяжелой аварии.
Трагедия случилась в пятницу, 16 октября. Вместе с женщиной скончались ее муж и сын. Врачи до последнего боролись за жизнь медработника, однако спасти ее не удалось.
Наталья Ермолаева имела высшую квалификационную категорию по специальности «Анестезиология и реаниматология», состояла в Ассоциации средних медицинских сестер Оренбургской области. С 2016 года занимала должность старшей медсестры ОРИТ №1. В больнице ее характеризовали как грамотного специалиста, опытного наставника и уважаемого коллегу.
В последний путь медсестру проводили 18 октября в «Доме прощания».
Ранее в Оренбурге было совершено резонансное убийство медсестры Венеры Юлдашевой.