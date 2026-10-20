Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Ипотека является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. По итогам 8 месяцев Банк увеличил объем ипотечных выдач по собственным рыночным программам в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,3 млрд рублей. При этом чаще всего клиенты выбирали ипотечные кредиты на покупку вторичного жилья.