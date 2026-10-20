В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело блогера Улановой о мошенничестве
В Верх-Исетском районном суде в Екатеринбурге началось рассмотрение дела блогера Екатерины Улановой, обвиняемой в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Ей вменяют 1017 эпизодов мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), четыре эпизода мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), 760 эпизодов мошенничества с причинением значительного ущерба или группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Ее мужа Алексея Уланова обвинили только в 1017 эпизодах мошенничества организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие утверждает, что с декабря 2021 года по апрель 2025 года обвиняемые размещали объявления в соцсетях о продаже товаров из-за границы по ценам заметно ниже рыночных. Когда пара получала оплату за товары, блогер переставала выходить на связь, большинство покупателей не получали товар, а возвращать им деньги тоже отказывались.
Помимо этого, блогер предлагала подписки и сертификаты, которые позволяли купить более дорогие товары, утверждает обвинение. «При этом обвиняемая изначально не намеревалась исполнять взятые на себя обязательства по передаче покупателям товаров, сертификатов, лотов, по предоставлению членам клуба обещанных услуг по обучению и дорогостоящих подарков»,— указали в пресс-службе прокуратуры.
В деле 247 пострадавших, ущерб от действий блогера превысил 130 млн руб.
Как объяснили представители потерпевших, большая часть покупок была совершена в 2023 году, когда о задержках товаров и отказах возвращать оплату известно еще не было. При этом до этого Екатерина Уланова продавала нишевую парфюмерию, которая приходила всем покупателям, хоть и с опозданиями. Потерпевшие указали, что доверяли ей еще и потому, что она сотрудничала со знакомыми им блогерами, проводила мероприятия компании «Ulanova Бюро», на которых знакомилась с покупателями лично.
По словам потерпевших, блогер продавала бытовую технику, смартфоны, музыкальные инструменты и другие товары «от унитазов до инвалидных колясок». Помимо того, что они стоили дешевле, чем в других магазинах, многие позиции было сложно достать в России, а Екатерина Уланова обещала их привезти. После получения оплаты, по словам группы потерпевших, блогер переставала выходить на связь либо отвечала, что товар не был доставлен поставщиками или лежит в офисе компании и ждет курьера.
Уголовное дело было возбуждено в 2023 году после выхода телепередачи в эфире телеканала НТВ. Тогда же глава СКР России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по делу.
На первое заседание пришло почти 20 пострадавших не только из Екатеринбурга, но и из других городов. В ходе заседания Алексей Уланов попросил передать его дело в другой суд «по подсудности», однако конкретный суд не назвал. Сама блогер сообщила, что ее должным образом не уведомили о начале судебного разбирательства, сообщив о нем позднее, чем за пять дней до заседания.
Суд согласился с доводами адвоката. Заседание отложили до 16 ноября.
Напомним, Екатерина Уланова находится в СИЗО до 1 ноября. В 2024 году ей запретили общаться с потерпевшими и покидать дом в ночное время, однако следствие установило, что она продолжила заниматься преступной деятельностью. Летом 2025 года меру пресечения ужесточили до домашнего ареста, однако блогер продолжила выходить в интернет, и суд принял решение поместить ее под стражу. Ее мужу Алексею Уланову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.