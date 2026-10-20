В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело блогера Улановой о мошенничестве

Как объяснили представители потерпевших, большая часть покупок была совершена в 2023 году, когда о задержках товаров и отказах возвращать оплату известно еще не было. При этом до этого Екатерина Уланова продавала нишевую парфюмерию, которая приходила всем покупателям, хоть и с опозданиями. Потерпевшие указали, что доверяли ей еще и потому, что она сотрудничала со знакомыми им блогерами, проводила мероприятия компании «Ulanova Бюро», на которых знакомилась с покупателями лично.