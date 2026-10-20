В Самарской области дроны обработали 292 тыс. га сельскохозяйственных земель
В Самарской области в 2026 году дроны обработали 292 тыс. га сельскохозяйственных земель. Об этом сообщили в правительстве региона.
По данным властей региона, в 2024 году с помощью дронов было обработано 22 тыс. га, в 2025 году — уже 167,6 тыс. га.
В этом году при обработке полей задействовано 102 беспилотных летательных аппарата, в том числе обновленный дрон С-80 версии 2.0 (агродрон «Гектор» С-80), разработанный компанией «Транспорт будущего».
Для предприятий, выбирающих приобретение собственной техники, по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева действует мера государственной поддержки.