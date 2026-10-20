Число резидентов ТОР в трех моногородах Дона сократилось на четверть за два года
Число резидентов территорий опережающего развития в Гуково, Донецке и Зверево сократилось с 34 организаций в 2024 году до 25 на 1 сентября 2026 года. Это следует из материалов экспертизы регионального порядка работы ТОР, подготовленных Минэкономразвития Ростовской области. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2022 году на трех территориях числилась 21 организация-резидент, в 2023 году — 27. После достижения максимума в 2024 году их количество снизилось до 29 в 2025 году и до 25 к сентябрю 2026 года.
По состоянию на 1 сентября 2026 года в Гуково насчитывалось семь резидентов, в Донецке — десять, в Зверево — восемь.
За рассматриваемый период статус резидента получили 18 юридических лиц, а 16 организаций были исключены из реестра. В 11 случаях компании вышли из него по собственной инициативе, еще в пяти случаях основанием стали существенные нарушения условий соглашений.
Среди выявленных нарушений указаны невыполнение обязательств по капитальным вложениям и созданию рабочих мест в сочетании с задолженностью по обязательным платежам и заработной плате, отсутствие производственной деятельности, непредставление отчетности и перемещение деятельности за пределы территории опережающего развития.
Вместе с тем экспертиза не устанавливает единой причины сокращения числа резидентов. Причины выхода организаций из реестра по собственной инициативе в материалах подробно не раскрыты.
Региональные власти рассматривают возможность упрощения административных процедур для резидентов, включая сокращение отчетности и изменение правил представления документов.