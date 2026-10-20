Объем инвестиций резидентов трех ТОР в Ростовской области превысил 680 млн рублей

Наибольший объем капитальных вложений за рассматриваемый период пришелся на 2024 год — 300 млн руб. В 2025 году показатель снизился до 133,1 млн руб., а за январь—август 2026 года составил 16,3 млн руб. В 2022 году резиденты инвестировали 126,8 млн руб., в 2023 году — 104,2 млн руб.