Объем инвестиций резидентов трех ТОР в Ростовской области превысил 680 млн рублей
Резиденты территорий опережающего развития в Гуково, Донецке и Зверево вложили в инвестиционные проекты 680,4 млн руб. с 2022 года по 1 сентября 2026 года. Такие данные приведены в проекте заключения Минэкономразвития Ростовской области по результатам экспертизы регионального порядка работы ТОР. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Наибольший объем капитальных вложений за рассматриваемый период пришелся на 2024 год — 300 млн руб. В 2025 году показатель снизился до 133,1 млн руб., а за январь—август 2026 года составил 16,3 млн руб. В 2022 году резиденты инвестировали 126,8 млн руб., в 2023 году — 104,2 млн руб.
Ведомство отмечает, что динамика в значительной степени зависела от реализации отдельных крупных проектов. В частности, ООО «Композит Эко» обеспечило 184,8 млн руб., или около 61,6% всех капитальных вложений за 2024 год.
На исполнение инвестиционных планов также повлияли результаты ООО «Зверевский МЭЗ». В 2024 году компания не осуществила вложений при плане 101,2 млн руб., а в 2025 году инвестировала 2,7 млн руб. при запланированных 2,41 млрд руб.
В материалах экспертизы отмечается, что совокупные показатели не отражают равномерно результаты деятельности всех резидентов: существенные отклонения по отдельным крупным проектам влияют на общую статистику.
ТОР в моногородах предназначены для привлечения инвестиций и создания новых направлений экономической деятельности. В Ростовской области такой режим действует в Гуково, Донецке и Зверево.