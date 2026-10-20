Жители Удмуртии смогут обменять монеты на банкноты

Жители Удмуртии смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить деньги на банковский счет в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». Она пройдет с 26 октября по 7 ноября, говорится на сайте проекта, связанного с ЦБ РФ.