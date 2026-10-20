Жители Удмуртии смогут обменять монеты на банкноты
Всероссийская акция «Монетная неделя» пройдет с 26 октября по 7 ноября
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Жители Удмуртии смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или зачислить деньги на банковский счет в рамках всероссийской акции «Монетная неделя». Она пройдет с 26 октября по 7 ноября, говорится на сайте проекта, связанного с ЦБ РФ.
К обмену принимаются монеты Банка России, выпущенные с 1997 года, в том числе потемневшие и поврежденные. Перед посещением банка организаторы рекомендуют рассортировать мелочь по номиналу. Для обмена потребуется паспорт.
Обменять монеты можно в участвующих в акции банковских отделениях и сетевых магазинах.
Во время весенней «Монетной недели» жители Удмуртии сдали более двух тонн монет на общую сумму почти 2,4 млн руб.