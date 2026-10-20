В Сургуте до конца года разработают дизайн-код города
До конца года в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) планируется завершить разработку дизайн-кода города и привести его вид к единому облику, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр Максим Слепов. Для проектировщиков и застройщиков будет создан единый технический и визуальный стандарт для зданий, улиц и дворов.
Как рассказал глава города, стратегическая сессия по внедрению уже прошла. С 20 октября начнется опрос, в ходе которого каждый житель выразит свое мнение о нововведениях. «Дизайн-код затронет внешний вид зданий, вывесок, рекламных конструкций и других пространств, формирующих облик города. Также в документе пропишем стандарты архитектурной подсветки и освещения тротуаров. Безусловно, это важный шаг для Сургута. Работы предстоит много, но в итоге город обретет единый облик: узнаваемый, гармоничный и отражающий наш северный характер»,— рассказал господин Слепов.
По данным Стройкомплекса Югры, появятся четкие правила для первых нежилых этажей жилых домов и торговых центров, чтобы перепланировки и отдельные крыльца не разрушали архитектурный облик микрорайонов. В документе пропишут стандарты архитектурной подсветки и освещения тротуаров. Скамьи, урны, покрытия пешеходных зон и павильоны ожидания транспорта будут проектировать из морозоустойчивых материалов.
Кроме того, для вывесок магазинов и других объектов предпринимательства в документе зафиксируют допустимые размеры букв, материалы, типы подложек и узлы креплений. Это исключит субъективные решения и снизит риск получить предписание на демонтаж.