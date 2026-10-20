В Сургуте до конца года разработают дизайн-код города

Как рассказал глава города, стратегическая сессия по внедрению уже прошла. С 20 октября начнется опрос, в ходе которого каждый житель выразит свое мнение о нововведениях. «Дизайн-код затронет внешний вид зданий, вывесок, рекламных конструкций и других пространств, формирующих облик города. Также в документе пропишем стандарты архитектурной подсветки и освещения тротуаров. Безусловно, это важный шаг для Сургута. Работы предстоит много, но в итоге город обретет единый облик: узнаваемый, гармоничный и отражающий наш северный характер»,— рассказал господин Слепов.