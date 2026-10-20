В Самарской области за неделю выявили более 8 тыс. заболевших ОРВИ
Показатель заболеваемости составил 28,2 случая на 10 тыс. населения
Свыше 8,8 тыс. случаев ОРВИ зарегистрировано в Самарской области на 42й неделе 2026 года. Показатель заболеваемости составил 28,2 случая на 10 тыс. населения — это на 42,4 % ниже эпидемического порога, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.
Уровень заболеваемости ОРВИ в Самарской области ниже пороговых значений во всех возрастных группах: среди детей до двух лет — на 73,9 %, трех–шести лет — на 72,2 %, семи–14 лет — на 67,6 %, а среди лиц от 15 лет и старше — на 14,3 %.
По сравнению с предыдущей, 41й неделей, зафиксировано снижение заболеваемости среди совокупного населения на 11,7 % — на 1167 случаев меньше. Тенденция к снижению прослеживается и в разрезе возрастных групп: у детей до двух лет заболеваемость упала на 6,6 %, трех–шести лет — на 17,5 %, семи–14 лет — на 8,7 %, у лиц старше 15 лет — на 11,6 %.