В Самарской области за неделю выявили более 8 тыс. заболевших ОРВИ

По сравнению с предыдущей, 41й неделей, зафиксировано снижение заболеваемости среди совокупного населения на 11,7 % — на 1167 случаев меньше. Тенденция к снижению прослеживается и в разрезе возрастных групп: у детей до двух лет заболеваемость упала на 6,6 %, трех–шести лет — на 17,5 %, семи–14 лет — на 8,7 %, у лиц старше 15 лет — на 11,6 %.