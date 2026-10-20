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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ улучшил условия сезонного вклада

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) обновил условия сезонного вклада «Капитал Сезонный». Клиенты банка получили возможность разместить свои сбережения на четыре месяца под 14,2% годовых, что выше действующей ключевой ставки Банка России. Такая доходность является одной из самых высоких на рынке банковских услуг.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Новое предложение НОВИКОМа ориентировано на клиентов, заинтересованных в высокой доходности на коротком временном горизонте, а также в возможности управления ликвидностью в среднесрочном периоде.
С учетом обновленных условий вклад «Капитал Сезонный» можно разместить на 121 или 366 дней, а его доходность варьируется по ставке от 13,8% до 14,2%. Проценты зачисляются на счет клиента в конце срока депозита. Минимальная сумма размещения – 100 000 рублей.
Открыть сезонный вклад можно только онлайн — в личном кабинете или
мобильном приложении НОВИКОМа — до 31 декабря 2026 года включительно. Пролонгация вклада, пополнение и снятие средств не предусмотрены.
«Мы продолжаем развивать депозитную линейку, чутко реагируя на потребности своей целевой аудитории — работников промышленных предприятий. Сезонное предложение банка дает возможность клиентам получить процентный доход под 14,2% годовых, что превышает ключевую ставку и соответствует лучшим предложениям на рынке. При этом онлайн-формат делает процесс оформления вклада максимально быстрым и удобным», — сказал старший вице-президент банка НОВИКОМ Дмитрий Криштопа.
Сегодня НОВИКОМ предлагает клиентам сбалансированную линейку депозитов. Помимо сезонных предложений, в нее входят классические срочные вклады «Капитал», позволяющие зафиксировать доходность на выбранный срок. Депозиты линейки «Комфорт» сочетают в себе возможность пополнения и частичного снятия денежных средств без потери начисленных процентов при соблюдении условий договора. Вклад-флоатер «Рантье» относится к линейке долгосрочных депозитов и позволяет сохранить максимальную доходность в условиях изменения кредитно-денежной политики. А вклад «Рост» предлагает выгодные условия с возможностью ежемесячной выплаты дохода и растущей процентной ставкой.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»Реклама
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