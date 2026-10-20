НОВИКОМ улучшил условия сезонного вклада

Сегодня НОВИКОМ предлагает клиентам сбалансированную линейку депозитов. Помимо сезонных предложений, в нее входят классические срочные вклады «Капитал», позволяющие зафиксировать доходность на выбранный срок. Депозиты линейки «Комфорт» сочетают в себе возможность пополнения и частичного снятия денежных средств без потери начисленных процентов при соблюдении условий договора. Вклад-флоатер «Рантье» относится к линейке долгосрочных депозитов и позволяет сохранить максимальную доходность в условиях изменения кредитно-денежной политики. А вклад «Рост» предлагает выгодные условия с возможностью ежемесячной выплаты дохода и растущей процентной ставкой.