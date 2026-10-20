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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Южный Урал

Банк «Уралсиб» в Челябинске оштрафовали за рекламу с нарушениями

Челябинское УФАС России оштрафовало ПАО «Банк Уралсиб» на 125 тыс. руб. из-за выявленных нарушений в СМС-рекламе кредитной карты. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
В ведомство с жалобой обратился местный житель. Гражданин рассказал, что ему поступило сообщение от организации с таким содержанием: «Одобрена кредитка на 339 тыс. руб., переводы 0 руб.!». Антимонопольный орган посчитал, что такая реклама может ввести в заблуждение, поскольку не гарантирует положительное решение банка о выдаче кредитной карты с указанным лимитом. Банку выдали предписание о прекращении распространения подобной информации. Его оштрафовали на 125 тыс. руб. за нарушение требований рекламного законодательства.
Виталина Ярховска