Ушел из жизни бывший футболист «Локомотива», «Океана» и «Лады» Олег Гарин

Олег Гарин также зыступал за «Луч» (Владивосток), «Океан» (Находка), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Уралан» (Элиста), а также за тольяттинскую «Ладу». Всего в высшем дивизионе чемпионата России он провел 161 матч, забил 57 мячей.