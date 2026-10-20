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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Волга

Ушел из жизни бывший футболист «Локомотива», «Океана» и «Лады» Олег Гарин

В Хабаровске на 61-м году жизни скончался бывший футболист Олег Гарин. В составе московского «Локомотива» он дважды становился победителем Кубка России.
Олег Гарин также зыступал за «Луч» (Владивосток), «Океан» (Находка), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Уралан» (Элиста), а также за тольяттинскую «Ладу». Всего в высшем дивизионе чемпионата России он провел 161 матч, забил 57 мячей.
После завершения карьеры футболиста бывший нападающий работал тренером.
Андрей Сазонов