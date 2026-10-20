Владимир Гутенев

В сезоне 2025/2026 олимпиада объединила почти 636 тысяч школьников из 84 регионов, а доля ребят, выбравших технические дисциплины, выросла с 40 до 45 процентов. В программу нового учебного года включены направления «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело». «Звезда» сохранила I уровень по профилю «Техника и технологии» и II — по профилю «Естественные науки».