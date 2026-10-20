Владимир Гутенев
«Технологическое лидерство России невозможно без сильной инженерной школы. Сегодня наша задача — не только расширять масштаб олимпиады, но и повышать качество подготовки участников, теснее связывать содержание заданий с запросами промышленности», — подчеркнул Владимир Гутенев.
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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+»со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.
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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).
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Госкорпорация Ростех—крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.
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Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основная цель деятельности — участие в формировании стратегии развития отрасли и механизмов государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.
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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» — образовательный и профориентационный проект, созданный в 2013 году для выявления талантливых школьников, ранней профессиональной ориентации и развития интереса к техническим профессиям. Олимпиада ежегодно входит в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России: профиль «Техника и технологии» имеет I уровень, «Естественные науки» — II. За годы проведения участниками «Звезды» стали более 4,1 млн школьников из 88 субъектов России. В сезоне 2025/26 олимпиада охватила 84 региона и проводилась на 2 598 площадках. В 2026/27 учебном году к участию впервые присоединились студенты 1–2 курсов СПО, а программа включает 12 профилей и 22 предмета. Основным координатором проекта является Южно-Уральский государственный университет.