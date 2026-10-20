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БашкортостанНовости компаний

Владимир Гутенев

За пять лет число участников олимпиады «Звезда» увеличилось в 2,5 раза
На площадке Университета науки и технологий МИСИС состоялось расширенное заседание оргкомитета Многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

Олимпиада проводится под эгидой Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям при поддержке Южно-Уральского государственного университета и Госкорпорации Ростех.
В реализации проекта участвуют региональные отделения Союза машиностроителей России. Воронежское отделение, куратором которого является Председатель Правления АО АКБ«НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех), обеспечивает проведение олимпиады в области. По итогам этого сезона регион занял второе место в России по числу победителей.
В заседании приняли участие первый заместитель председателя Союза машиностроителей России, председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, заместитель министра обороны России Василий Осьмаков, заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев, руководители вузов и промышленных предприятий, представители региональных органов власти и отделений Союза машиностроителей России. По видеоконференцсвязи к работе оргкомитета также подключился руководитель аппарата Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Савоськин.
Владимир Гутенев отметил, что по поручению председателя СоюзМаш России Сергея Чемезова Союз развивает систему подготовки будущих специалистов.
«Технологическое лидерство России невозможно без сильной инженерной школы. Сегодня наша задача — не только расширять масштаб олимпиады, но и повышать качество подготовки участников, теснее связывать содержание заданий с запросами промышленности», — подчеркнул Владимир Гутенев.
В сезоне 2025/2026 олимпиада объединила почти 636 тысяч школьников из 84 регионов, а доля ребят, выбравших технические дисциплины, выросла с 40 до 45 процентов. В программу нового учебного года включены направления «Мехатроника и робототехника» и «Нефтегазовое дело». «Звезда» сохранила I уровень по профилю «Техника и технологии» и II — по профилю «Естественные науки».
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что в новом сезоне олимпиады к школьникам впервые присоединятся студенты первых двух курсов организаций среднего профессионального образования. Это нововведение позволит поддержать талантливых ребят, которые уже начали осваивать профессию.
Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков в своём выступлении обозначил растущую роль робототехники, мехатроники и искусственного интеллекта в военном образовании.
В ходе заседания были представлены возможности обновлённого портала олимпиады и интеграция «Звезды» в образовательные проекты компаний. По итогам встречи состоялось вручение ведомственных и корпоративных наград.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+»со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех—крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

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Союз машиностроителей России — организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 78 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основная цель деятельности — участие в формировании стратегии развития отрасли и механизмов государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.

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Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» — образовательный и профориентационный проект, созданный в 2013 году для выявления талантливых школьников, ранней профессиональной ориентации и развития интереса к техническим профессиям. Олимпиада ежегодно входит в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России: профиль «Техника и технологии» имеет I уровень, «Естественные науки» — II. За годы проведения участниками «Звезды» стали более 4,1 млн школьников из 88 субъектов России. В сезоне 2025/26 олимпиада охватила 84 региона и проводилась на 2 598 площадках. В 2026/27 учебном году к участию впервые присоединились студенты 1–2 курсов СПО, а программа включает 12 профилей и 22 предмета. Основным координатором проекта является Южно-Уральский государственный университет.

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