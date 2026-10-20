Отопительный сезон стартовал в Новороссийске
В Новороссийске официально начался отопительный сезон 2026–2027 годов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Подача тепла в учреждения и жилые дома будет осуществляться по заявкам, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.
К началу отопительного периода в городе заменили более 8 км тепловых сетей, отремонтировали шесть котлов и 26 единиц котельного оборудования. Управляющие компании и теплоснабжающие организации также сформировали аварийные запасы материалов и запасных частей для оперативного устранения возможных неисправностей.
В администрации отметили, что Новороссийск получил паспорт готовности к отопительному сезону от Ростехнадзора. Социальные учреждения должны направлять заявки на подключение самостоятельно, многоквартирные дома — через управляющие компании.
Полная подача тепла предусмотрена после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на уровне не выше +8 градусов.