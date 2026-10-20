Отопительный сезон стартовал в Новороссийске

К началу отопительного периода в городе заменили более 8 км тепловых сетей, отремонтировали шесть котлов и 26 единиц котельного оборудования. Управляющие компании и теплоснабжающие организации также сформировали аварийные запасы материалов и запасных частей для оперативного устранения возможных неисправностей.