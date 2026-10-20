Спрос на осенний отдых в Анапе вырос несмотря на общее падение по Краснодарскому краю

В туроператоре «Алеан» сообщили, что количество бронирований организованных туров по России на октябрь—ноябрь снизилось примерно на треть год к году. Среди причин в компании назвали общее охлаждение внутреннего рынка, напряженную информационную повестку на юге Краснодарского края и режим чрезвычайной ситуации в Крыму, повлиявшие на спрос в бархатный сезон. Дополнительными факторами стали сокращение числа выходных на День народного единства — в этом году россияне получили один выходной вместо двух в прошлом году — и конкуренция с зарубежными направлениями.