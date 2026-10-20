Спрос на осенний отдых в Анапе вырос несмотря на общее падение по Краснодарскому краю
Анапа стала одним из лидеров по росту спроса на осенний отдых в России: число бронирований у туроператора «Дельфин» увеличилось на 40–45% по сравнению с прошлым годом. При этом в Сочи ожидают снижения турпотока на 15–20%. В целом рынок внутреннего туризма осенью сократился на 3–4%, а продажи организованных туров — на 10–15%, оценивают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
По словам члена правления РСТ, генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, рост спроса на Анапу объясняется в том числе низкой базой прошлого года. Это позволяет частично компенсировать ожидаемое снижение турпотока в Сочи. На динамику внутреннего туризма, отмечают участники рынка, влияют экономическая ситуация, снижение покупательной способности, логистические сложности на юге и конкуренция с зарубежными курортами.
В туроператоре «Алеан» сообщили, что количество бронирований организованных туров по России на октябрь—ноябрь снизилось примерно на треть год к году. Среди причин в компании назвали общее охлаждение внутреннего рынка, напряженную информационную повестку на юге Краснодарского края и режим чрезвычайной ситуации в Крыму, повлиявшие на спрос в бархатный сезон. Дополнительными факторами стали сокращение числа выходных на День народного единства — в этом году россияне получили один выходной вместо двух в прошлом году — и конкуренция с зарубежными направлениями.
На 33% увеличилось число бронирований объектов размещения в Нижегородской области, на 10% — в Горном Алтае и на 7% — в Московской области. Наиболее заметное снижение осеннего спроса среди российских направлений в «Алеане» фиксируют в Краснодарском крае — примерно на 25%.
По данным онлайн-сервиса Bronevik.com, спрос на туристическое жилье в России в октябре—ноябре остается близким к прошлогоднему уровню: количество бронирований выросло на 3%. Наиболее существенную положительную динамику сервис зафиксировал в Костромской области, где показатель увеличился на 65%, Приморском крае (+55%) и Нижегородской области (+46%). В Карачаево-Черкесии число бронирований выросло на 40%, в Санкт-Петербурге — на 31%.
Стоимость отдыха внутри страны, по оценке Сергея Ромашкина, увеличилась умеренно: на 2–3% в Москве и на 4–5% в Сочи. В среднем осеннее путешествие по России обходится в 4–5 тыс. руб. на человека в сутки.