В Самарской области осужден вымогатель, требовавший от жертвы 2 млн рублей

Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор по делу о вымогательстве. Местный житель признан виновным в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Он приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.