В Самарской области осужден вымогатель, требовавший от жертвы 2 млн рублей
В противном случае он обещал потерпевшему применить насилие и уничтожить имущество.
Сызранский городской суд Самарской области вынес приговор по делу о вымогательстве. Местный житель признан виновным в преступлении по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Он приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
Суд выяснил, что фигурант уголовного дела требовал от потерпевшего передачи 2 млн рублей. В противном случае он грозил применить насилие и уничтожить имущество.
Преступника задержали во время оперативно-разыскного мероприятия, когда жертва передала ему часть суммы — 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.