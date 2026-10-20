Кредиторы заявили требования к ставропольскому концерну «Эском» на 12 млрд рублей
Процедура наблюдения, введенная в отношении одного из крупнейших фармацевтических производителей юга России — ОАО Научно-производственный концерн «Эском», обнажила масштабные долговые обязательства. Временный управляющий Марат Мухутдинов опубликовал в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) реестр претензий, общая сумма которых на текущий момент превышает 12,6 млрд рублей.
Согласно опубликованному временным управляющим сообщению, в структуру кредиторов «Эскома» входят: требования ООО КБ «Развитие» (АСВ) в размере 8,27 млн рублей основного долга уже включены в третью очередь реестра. При этом претензии банка на общую сумму свыше 511,5 млн рублей (включая основной долг 191,73 млн, проценты 167,84 млн и штрафы более 151,9 млн) выделены судом в отдельное производство. Также в отдельный процесс выделен спор об обеспечении этих требований залогом высокотехнологичного оборудования (автоклавов, хроматографов и линий по производству инфузионных пакетов).
Мажоритарным кредитором выступает ООО «Эстмедикал», заявившее требования на сумму 4,71 млрд руб. Из них 3,23 млрд руб. — основной долг, а 1,27 млрд — начисленные проценты. Значительная часть этой суммы (3,23 млрд руб.) заявлена как обеспеченная залогом имущества должника. Именно «Эстмедикал» ранее выступало поручителем и стороной в мировых соглашениях, которые в итоге привели к новому витку судебных тяжб.
Кроме того, в реестр кредиторов входит ПАО «Банк ПСБ» с суммой в 3,73 млрд руб. Также в реестр заявлены требования: ООО «Концерн «МИР»» (Ставропольский край) — 1,13 млрд руб. (основной долг по договорам поставки и уступки прав); ООО «Фарма-Оптторг» (Ставрополь) — 177,47 млн руб.; ООО «Медпром Капитал» (Санкт-Петербург) — совокупно более 1,48 млрд рублей по договорам поставки и уступки прав требований; ООО ХФК «Медполимер» (Санкт-Петербург) — 6,23 млн руб.; ООО «Полипак-Уфа» — 1,25 млн руб.; ООО «Фармхимпром» (Санкт-Петербург) — 1,57 млн руб.
ОАО НПК «Эском», зарегистрированное в 1998 году в Ставрополе с уставным капиталом 85,2 млн рублей, является ключевым звеном в обеспечении российских больниц инфузионными растворами. Предприятие производит препараты из перечня ЖНВЛП и выступает поставщиком в зону проведения специальной военной операции.
Арбитражный суд Ставропольского края признал обоснованным заявление о банкротстве одного из крупнейших фармацевтических производителей юга России — ОАО Научно-производственный концерн «Эском» в сентябре 2026 года.