Кредиторы заявили требования к ставропольскому концерну «Эском» на 12 млрд рублей

Согласно опубликованному временным управляющим сообщению, в структуру кредиторов «Эскома» входят: требования ООО КБ «Развитие» (АСВ) в размере 8,27 млн рублей основного долга уже включены в третью очередь реестра. При этом претензии банка на общую сумму свыше 511,5 млн рублей (включая основной долг 191,73 млн, проценты 167,84 млн и штрафы более 151,9 млн) выделены судом в отдельное производство. Также в отдельный процесс выделен спор об обеспечении этих требований залогом высокотехнологичного оборудования (автоклавов, хроматографов и линий по производству инфузионных пакетов).