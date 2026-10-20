DOGMA и жители «Парка Победы» высадили в Краснодаре вишневый сад
В микрорайоне «Парк Победы» прошли зеленые выходные. Жители вместе с сотрудниками компании высадили около 100 фруктовых и ореховых деревьев. Акция стала не только вкладом в озеленение микрорайона, но и частью работы по формированию добрососедской среды внутри жилого комплекса.
Высадка прошла в атмосфере знаменитого произведения Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». На время привычное пространство превратилось в театральную сцену: музыка создавала особое настроение, а актеры молодежного театра разыграли иммерсивную постановку по мотивам пьесы.
Всего участники высадили 95 растений: 39 вишневых деревьев, 28 деревьев крупноплодной черешни, 7 деревьев грецкого ореха и 21 растение фундука. Со временем они станут частью зеленого пространства жилого комплекса, которое будет расти и меняться вместе с его жителями. На территории также установили памятную табличку с названием сада.
Важной частью мероприятия стали послания в будущее. Жители и сотрудники написали письма с пожеланиями молодому саду, поделившись своими представлениями о том, каким он станет спустя годы.
Еще одним событием программы стал «Аукцион будущего». Участники предлагали идеи традиций, которые могли бы появиться в саду и объединять соседей в дальнейшем. Так, вместе с новыми деревьями появились и первые задумки о будущей жизни сада — встречах, праздниках и совместных инициативах жителей.
«В этот раз мы не просто высадили деревья, но и стали участниками иммерсивного представления. На один день мы буквально погрузились в атмосферу чеховского «Вишневого сада». Безусловно, такие мероприятия производят впечатление, а подобные высадки становятся частью истории наших проектов»,— отметил Алексей Некрасов, директор по продажам ЮФО ГК DOGMA.
Озеленение жилых микрорайонов — часть системной работы DOGMA по развитию комфортной городской среды. В апреле этого года компания вместе с жителями высадила черешневый сад в «Догма Парке», а в мае провела восстановительную высадку на дубовой аллее в «Самолете». Прошлой осенью здесь же появилась фруктовая аллея. Такие инициативы помогают не только развивать зеленые пространства, но и вовлекать жителей в жизнь микрорайонов, создавая основу для добрососедства.
Застройщик: ООО «СЗ ДОГМА-ВОСТОК».
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