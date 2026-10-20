DOGMA и жители «Парка Победы» высадили в Краснодаре вишневый сад

Озеленение жилых микрорайонов — часть системной работы DOGMA по развитию комфортной городской среды. В апреле этого года компания вместе с жителями высадила черешневый сад в «Догма Парке», а в мае провела восстановительную высадку на дубовой аллее в «Самолете». Прошлой осенью здесь же появилась фруктовая аллея. Такие инициативы помогают не только развивать зеленые пространства, но и вовлекать жителей в жизнь микрорайонов, создавая основу для добрососедства.