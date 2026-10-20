В Анапе утром 20 октября работают 27 АЗС, АИ-100 временно нет

На 4 АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо отпускают по топливным картам и для спецтранспорта. Еще на 17 станциях действуют ограничения по отпуску в баки по литражу: (92 и 95 по 30 л — на 11 АЗС; 92 и 95 по 40 л — на 3 АЗС; 92 и ДТ по 50 л — на 4 АЗС; ДТ по 60 л — на 3 АЗС).