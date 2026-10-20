В Оренбуржье за девять месяцев ввели 781 тысячу квадратных метров жилья
В Оренбургской области с января по сентябрь ввели в эксплуатацию более 781 тыс. кв. м жилых помещений. Об этом сообщает правительство Оренбуржья.
В секторе многоквартирного жилья сдано 233,5 тыс. кв. м недвижимости (+18 по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). В частном домостроении ввели 547,6 тыс. кв. м (-20%).
На начало октября в регионе действует 289 разрешений на строительство более 1,4 млн кв. м многоквартирных домов, что на 18% больше показателей 2025 года. Из них на этапе возведения сегодня находится 249 домов общей площадью 1,15 млн кв. м.