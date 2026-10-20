Топливо в Геленджике доступно на 10 АЗС
По данным на 09:00 мск, в Геленджике топливо можно приобрести только на десяти автозаправках. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
АИ-95 доступен на пяти станциях, АИ-92 есть на семи АЗС, дизельное топливо можно купить на всех десяти заправках.
По данным мэрии, ближайшие АЗС в Геленджике расположены по адресам: «Роснефть», пр. Строительный — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Роснефть», ул. Туристическая — АИ-92, ДТ; «Роснефть», с. Архипо-Осиповка, ул. Ленина, М-4 — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Лукойл», ул. Островского — АИ-92, ДТ; «Лукойл», кольцо (М-4 «Дон») — АИ-92, ДТ; «Лукойл», с. Архипо-Осиповка — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, АИ-92, ДТ; «Газпромнефть», ул. Ходенко — ДТ; «Газпромнефть», Сухумское шоссе — ДТ; «Уфимнефть», объездная М-4 «Дон» — АИ-95, ДТ.