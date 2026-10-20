В Новороссийске пройдут учения с дежурными силами ВМБ

В Новороссийске 20 октября пройдут учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта. Они запланированы на два периода: с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.