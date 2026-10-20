Ставропольцы за полгода оплатили покупки по QR-кодам на 40 млрд рублей
В первом полугодии 2026 года жители Ставропольского края совершили почти 379 млн безналичных платежей на общую сумму 326,6 млрд руб. По сравнению с январем—июнем прошлого года количество операций сократилось на 8,8%, а их общий объем в денежном выражении — на 6,8%. Об этом сообщает Отделение Ставрополь Южного ГУ Банка России.
Годом ранее жители региона оплатили товары и услуги безналичным способом более 415 млн раз на сумму около 350 млрд руб. Таким образом, в среднем в первом полугодии 2026 года ставропольцы совершали около 2,1 млн операций в день — в магазинах, кафе, на заправках, в интернете, банковских приложениях и банкоматах.
На фоне общего сокращения количества безналичных платежей растет популярность оплаты по QR-коду. За шесть месяцев жители края воспользовались этим способом 34,3 млн раз против 29,8 млн годом ранее. Число таких операций увеличилось на 15%, а сумма платежей — на 22,4%, до 40 млрд руб. в сравнении с 32,7 млрд руб. в первом полугодии 2025 года. Средний чек QR-платежа составляет около 1 тыс. руб.
Количество банковских карт у жителей региона к концу июня, напротив, немного сократилось — с 7,7 млн до 7,6 млн. При этом инфраструктура для безналичных расчетов продолжает расширяться: к 1 июля в крае работало более 76 тыс. платежных терминалов, почти на 5 тыс. больше, чем годом ранее.
Дополнительным изменением стал запуск универсального платежного QR-кода, который начал действовать в России с 1 сентября 2026 года. Как отметил управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов, теперь покупателю достаточно отсканировать один код приложением любого банка и выбрать удобный способ оплаты, в том числе через Систему быстрых платежей или цифровой рубль. Ранее на кассах могли размещаться отдельные QR-коды для разных банков.
В Банке России также напомнили о правилах безопасности при расчетах. Перед подтверждением платежа рекомендуется проверять сумму и получателя, сканировать QR-коды только с официальных экранов терминалов и кассовых стоек, а не из сообщений или случайных объявлений. Для контроля списаний советуют включить банковские push-уведомления и регулярно проверять выписку. При покупках в интернете дополнительной мерой защиты может стать отдельная карта с небольшим лимитом.