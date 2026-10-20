Ставропольцы за полгода оплатили покупки по QR-кодам на 40 млрд рублей

В Банке России также напомнили о правилах безопасности при расчетах. Перед подтверждением платежа рекомендуется проверять сумму и получателя, сканировать QR-коды только с официальных экранов терминалов и кассовых стоек, а не из сообщений или случайных объявлений. Для контроля списаний советуют включить банковские push-уведомления и регулярно проверять выписку. При покупках в интернете дополнительной мерой защиты может стать отдельная карта с небольшим лимитом.