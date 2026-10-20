В Ставрополе у нелегальных торговцев изъяли почти 26 тонн продукции

Масштаб работы заметно вырос в течение года. По данным администрации, к середине августа в городе изъяли более 19 тонн овощей и фруктов, около 130 кг рыбы, 35,5 кг мясной и молочной продукции и более 220 единиц промтоваров; с июня провели около 80 рейдов и составили порядка 250 протоколов. К 16 сентября число протоколов достигло 939, а объем изъятых овощей и фруктов — более 23 тонн.