В Ставрополе у нелегальных торговцев изъяли почти 26 тонн продукции
С начала 2026 года сотрудники администрации Ставрополя составили более 1,1 тыс. протоколов об административных правонарушениях за незаконную торговлю. У продавцов, работавших вне установленных мест, изъяли почти 26 тонн продукции, а также промтовары и оборудование. Число протоколов почти вдвое превысило показатель за первые девять с половиной месяцев 2025 года, цитирует главу города Ивана Ульянченко пресс-служба краевой мэрии.
Основную часть изъятого составили овощи и фрукты. У нелегальных продавцов также забрали мясную, молочную и рыбную продукцию. Помимо этого, муниципальные специалисты конфисковали более 240 единиц промышленных товаров, один торговый шатер, около 20 весов и 14 столов.
Рейды проводят сотрудники городского комитета и районных администраций. Больше всего нарушений выявили в Промышленном районе: там составили около 350 протоколов и изъяли более 570 кг плодоовощной продукции. В Ленинском районе оформили более 100 протоколов и забрали около 330 кг товаров, в Октябрьском — примерно 60 протоколов и свыше 30 кг овощей и фруктов.
Масштаб работы заметно вырос в течение года. По данным администрации, к середине августа в городе изъяли более 19 тонн овощей и фруктов, около 130 кг рыбы, 35,5 кг мясной и молочной продукции и более 220 единиц промтоваров; с июня провели около 80 рейдов и составили порядка 250 протоколов. К 16 сентября число протоколов достигло 939, а объем изъятых овощей и фруктов — более 23 тонн.
Городские власти объясняют рейды рисками для покупателей: у уличных продавцов нередко отсутствуют документы на товар, а условия хранения продукции не соблюдают. «Эта работа необходима для соблюдения правил торговли и поддержания порядка на городских улицах», — заявил Иван Ульянченко.
Борьба со стихийной торговлей в Ставрополе ведется не первый год. В 2025 году три ежедневные группы провели 600 рейдов, составили 880 протоколов на 2,4 млн рублей штрафов и изъяли более 11 тонн плодоовощной продукции, 2 тыс. единиц промтоваров и 410 кг рыбы. Тогда же у продавцов конфисковали весы, столы и шатры.
Параллельно администрация развивает легальные форматы торговли. В городе работают ярмарки выходного дня «Покупай ставропольское!», вечерние торговые площадки и сезонная акция «Овощи к подъезду». Власти призывают жителей не приобретать продукты в местах стихийной торговли и сообщают, что проверки нелегальных продавцов продолжатся.