Госсовет Удмуртии рассмотрит упразднение шести населенных пунктов
В перечень включили деревни и починки в трех районах республики
В Удмуртии планируют упразднить шесть населенных пунктов, в которых отсутствуют постоянно проживающие граждане и недвижимость в частной или юридической собственности. Соответствующие акты внесены на рассмотрение третьего заседания 30-й сессии Госсовета республики, которое состоится 27 октября.
В Глазовском районе планируют упразднить деревню Сянино Кожильского сельсовета и разъезд Туктым 1181 км Октябрьского сельсовета. В Дебесском районе — деревню Портурнес Тольенского сельсовета. В Малопургинском районе в перечень вошли три починка с названием Дома: 8 км Постольского сельсовета, 1066 км и 1074 км Уромского сельсовета.
Упразднению подлежат населенные пункты, в которых длительное время нет граждан, постоянно или преимущественно проживающих на их территории, а также отсутствует недвижимое имущество, принадлежащее физическим и юридическим лицам.