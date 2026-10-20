Сотрудница ЧЗЭО стала финалисткой регионального этапа Всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!»

«Для меня участие в конкурсе «А ну-ка, девушки!» – это невероятное событие. Подавая заявку, даже не надеялась выйти в финалистки. Хотела просто оказаться среди ярких и талантливых, активных представительниц нашей промышленности. Когда оказываешься в обществе таких женщин, то сама заряжаешься, учишься чему-то. Надеюсь, и мой пример кого-нибудь вдохновит. Производство – это ведь не только тяжелый труд или станки. Это еще и люди, которые умеют мечтать, танцевать, петь и гореть своим делом. Я хочу, чтобы, девушки не боялись выбирать технические профессии: там есть место и красоте, и творчеству. Промышленность – это женское лицо тоже», – поделилась впечатлениями Алена Ермакова.